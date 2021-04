Der Lockdown hat mich dem Islam näher gebracht denn je

Wenn mir das vergangene Jahr eines gebracht hat, dann einen neuen Ausblick auf meine Prioritäten – und den will ich mir auch nach der Pandemie beibehalten. Denn ich stimme Mrwa zu, wenn sie sagt: „Das Leben läuft nicht immer so, wie du es dir wünschst. Ich glaube, genau durch diese Einsicht ist mir mein Privileg erst so richtig bewusst geworden. Ich habe gelernt, dass meine Religion mir in schwierigen Zeiten Geduld und Ruhe schenkt. Und in Zukunft, hoffe ich, wird sie das auch in friedlichen Zeiten tun.“