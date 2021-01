Hasst du Meditation tatsächlich oder gibst du bloß zu schnell auf? Meditieren für Beginner:innen

Wie gerne würde ich doch zu diesen Leuten gehören, die so viel meditieren, dass sie sich ständig in einem Zen-Zustand befinden (oder sich zumindest blitzschnell in eine solche Verfassung bringen können). Tja, träumen kann man ja wohl noch. Selbst wenn ich beim Meditieren alles „richtig“ mache – also nicht mittendrin aufgebe oder zwischendurch meinen Instagram-Feed checke –, habe ich nicht immer das Gefühl, dass es mir etwas bringt, in mich zu gehen.