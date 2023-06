Versuchst du im Bett, deine Träume zu „planen“? Das ist Dreamscaping

Als ich Theresa auf diese Sorgen anspreche, versichert sie mir allerdings ganz schnell, dass die Traumplanung immer eher etwas Positives ist. „Einen Traum zu planen oder fortzusetzen ist aus dem simplen Grund empfehlenswert, weil deine Traumwelt eben deine unbewusste Welt ist“, sagt sie. „Alles, was auf dieser unterbewussten Ebene passiert, beeinflusst deine Überzeugungen und deine Einstellung zu dir selbst. Wenn du also einen Traum in eine Richtung lenkst, die du dir wünschst (in dem du vielleicht etwas tust, was du unbedingt im echten Leben tun wollen würdest), überzeugst du dabei dein Unterbewusstsein davon, dass das wirklich für dich möglich sei. Wenn du daran glaubst, dass etwas möglich ist, verändert sich auch dein waches Leben zum Positiven.“