Traumdeutung: Was bedeutet es, wenn du vom Tod träumst?

Die Einzelheiten des Traums können mehr Einblick in das geben, was dir wirklich durch den Kopf geht. Die Person, die du dir vorstellst, spielt dabei eine große Rolle. „Normalerweise stehen sie stellvertretend für ein Merkmal oder eine persönliche Eigenschaft, das oder die du hast“, schreibt der Traumexperte und Psychologe Ian Wallace in seinem Buch The Top 100 Dreams: The Dreams That We All Have Have and What They Really Mean . „Der Tod eines geliebten Menschen im Traum deutet darauf hin, dass deine besondere Eigenschaft in irgendeiner Weise transformiert wird. Die Verwandlung ist oft das Ergebnis einer großen Veränderung in deinem wachen Leben, bei der du alte Gewohnheiten loslassen und neue Wege des Handelns erleben wirst.“