Um mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich Hypnotherapie ausprobiert

Es ist jetzt eine Weile her, dass ich meine letzte Sitzung hatte. Ich werde ehrlich sein, weil ich keine Lust habe, zu lügen. (Und Raucher*innen, so wie andere Süchtige, dazu neigen, vor sich selbst und vor anderen über ihren Konsum zu lügen.) Ich habe das gesamte Jahr 2018 geraucht. Dann bin ich im Januar 2019 aufgewacht und habe mich an meinen alten Plan erinnert, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe mir eine Nichtraucher-App runtergeladen, alle meine 500 Feuerzeuge weggeschmissen und mir jeden Tag den Audio-Mitschnitt meiner ersten Session bei Jivan angehört. Es ist nun sieben Tage her, dass ich meine letzte Zigarette geraucht habe. Klar ist es noch zu früh, von einem Erfolg zu sprechen, aber so lange habe ich in den vergangenen sieben Jahren noch nie nicht geraucht. Ich habe das Gefühl, dass diesmal etwas anders ist. Diesmal will ich es wirklich. Ich will es so sehr wie ich mir wünsche, dass Michael B. Jordan sich in mich verliebt und dass Billy Ocean auf unserer Hochzeit singt. Würde mich Jivan jetzt noch einmal fragen, wie sehr ich aufhören möchte zu rauchen, würde ich mit voller Überzeugung sagen können: Auf einer Skala von eins bis fünf, definitiv fünf.