Alles, was du über das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) wissen solltest

Ein Teil der Verwirrung rund ums PCOS hängt mit dem Namen des Syndroms zusammen. Prof. Wiebke Arlt , Leiterin des Institute of Metabolism and Systems Research an der University of Birmingham, hat Refinery29 gegenüber schon einmal erklärt , dass der Name irrtümlich andeute, „es sei eine Erkrankung der Eierstöcke und habe ausschließlich mit den Eierstöcken zu tun“. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Stoffwechselstörung. „Die Eierstöcke reagieren lediglich auf die Insulinresistenz und den hohen Androgenwert im Blut. Genau deswegen verhalten sie sich so anders.“