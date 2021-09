Das Polyzystische Ovarsyndrom macht dich anfälliger für Corona

Als die Forschenden aber in ihrer Studie auch den Body Mass Index (BMI) und Diabetes als eigenständige Faktoren berücksichtigten, stellten sie immer noch ein erhöhtes Corona-Risiko für PCOS-Betroffene fest. „In unserer Studie verglichen wir deren Erkrankungsrisiko mit dem von [nicht von PCOS betroffenen] Frauen [bzw. Menschen mit Eierstöcken] mit einem ähnlichen Körpergewicht“, erklärt die Professorin Wiebke Arlt , Leiterin des Institute of Metabolism and Systems Research an der University of Birmingham. „Die Studie ergab, dass [PCOS] das COVID-Risiko deutlich erhöht.“ Konkret fanden die Forschenden heraus, dass PCOS-Betroffene ohne andere Erkrankungen wie Diabetes immer noch ein um 28 Prozent größeres Risiko haben, sich mit Corona zu infizieren.