Ich habe Vaginismus & hörte jahrelang, ich würde mir die Schmerzen einbilden

Wie viele gute Geschichten beginnt auch diese mit einem One-Night-Stand. Ich war sehr, sehr betrunken und mit einem Typen zu ihm nach Hause gefahren. Als er versuchte, seinen Penis in mich zu drücken, fühlte es sich an, als sei meine Vagina versiegelt. In dieser Nacht machte ich dafür den Alkohol verantwortlich – doch es passierte wieder und wieder. Als ich ein paar Monate darauf in einer frischen Beziehung steckte, tat meine Vagina jedes Mal weh, wenn wir penetrativen Sex versuchten. Das fühlte sich dabei nicht wie der Schmerz an, den du bei einem Kratzer oder einer Hautreizung empfindest, sondern wie ein furchtbares Brennen, als würde ich eine Wunde aufreißen oder von innen mit einer Glasscherbe geschnitten. Penetration war für mich ungefähr so angenehm, als würde ich meine Hand auf eine heiße Herdplatte drücken und versuchen, sie dort so lange wie möglich liegen zu lassen. Irgendwann hatte ich sogar schon Angst, es überhaupt zu versuchen.