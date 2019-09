Vergesst Cranberrysaft! 7 Tipps, wie du die lästige Blasenentzündung loswirst

Heute lässt sich der ungeliebte Gast wieder regelmäßiger blicken, aber heute weiß ich auch, dass das viel mit meinem Lebensstil zu tun hat: Zu wenig Flüssigkeit, zu viel Stress, zu häufiger Alkoholgenuss, nach dem Sex nicht auf Toilette gehen und im nassen Bikini am See rumliegen – all diese minimalen Dinge haben Einfluss auf eine sensible Blase. Andere bekommen es bei Stress mit dem Magen, bei mir dreht sich dann alles um den Gang auf die Toilette. Und ich bin bei weitem nicht die einzige Frau in meinem Freundeskreis, der es so geht. Es gibt Freundinnen, die überlegen sich dreimal, ob sie mit ihrem Freund Sex haben, weil sie wissen, gleich im Anschluss werden sie von stechenden Schmerzen beim Wasserlassen heimgesucht. Angestellte erzählen davon in ihren Jobs nichts, weil eine Cystitis oft nicht ernst genommen wird, Männer rümpfen die Nase (dabei sind sie oft nicht ganz unbeteiligt an dem Zustand) und man selbst ist peinlich berührt, wenn man bei einem Treffen zum 3. Mal aufs Klo rennen muss. Hören wir auf damit. Sprechen wir drüber. Nur so wird es alltäglich – so wie eine Blasenentzündung eben ist.