Ich bin 24 & habe einen künstlichen Darmausgang – so sieht mein Tag aus

Die meisten Stoma-Beutel kannst du einfach entleeren. Du musst ihn also nicht zwangsläufig austauschen, sobald er voll ist. Ich weiß noch, dass ich zu Beginn im Krankenhaus noch große Schwierigkeiten hatte, den Beutel gut auszuleeren, weil ich nicht wusste, wie ich das am besten machen sollte. Ich war frustriert und genervt. Heute lache ich darüber, weil mir das Ausleeren inzwischen so leicht fällt. Anfangs denkst du aber über sowas natürlich viel mehr nach.