Indem sie ihr Problem öffentlich machte, gab Dunham dem Leiden vieler anderer Endometriose-Patient*innen, die sich auf Grund ihres Gesundheitszustands oftmals gezwungen sehen andere Ausbildungs- oder Berufswege zu gehen, als sie eigentlich wünschen, lange überfällige Aufmerksamkeit. Endometriose ist noch immer weitgehend unbekannt, was in Anbetracht der Tatsache, dass alleine in Deutschland etwa 7-15 Prozent der geschlechtsreifen Personen mit Uterus von der Krankheit betroffen sind.