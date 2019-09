7 Frauen erzählen, wieso sie ihre Periode nicht (mehr) bekommen

Ich leide an Endometriose, was bedeutet, dass Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt, was zwar in den meisten Fällen gutartig ist, gleichzeitig aber extrem schmerzhaft. Deswegen nehme ich die Pille durch, um eine „normale“ Periode zu vermeiden, denn die wäre nicht nur mit großen Schmerzen verbunden, sondern würde auch möglicherweise dazu führen, dass sich noch mehr Endometriose bildet. Meine Periode nicht zu bekommen hilft mir also dabei, meine Ziele zu verfolgen. Die moderne Medizin macht es möglich, dass ich einen guten Abschluss und eine erfolgreiche Karriere habe, ich konnte verschiedene Länder bereisen und tolle Freundschaften und Beziehungen knüpfen.