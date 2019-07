Darüber, ob das Verschieben oder das das Aussetzen der Periode für den Körper schädlich ist, müssen sich Frauen* keine ernsthaften Sorgen machen. Ärzt*innen haben bereits mehrfach bestätigt, dass eine regelmäßige Monatsblutung durch das Kindergebären und die Stillzeit von Natur aus eigentlich gar nicht vorgesehen sei. Wenn man also nicht gerade schwanger werden will, ist sie offenbar nicht überlebenswichtig und auch nicht unbedingt notwendig. Hinzu kommt, dass sich während der Einnahme der Pille beispielsweise auch gar keine Gebärmutterschleimhaut aufbaut, die durch eine Blutung abgebaut werden müsste. Wer also aufgrund von Migräne oder starken Unterleibsschmerzen während der Periode manchmal oder sogar ganz auf die Menstruation verzichten will, kann das in der Regel problemlos tun. Auf die Fruchtbarkeit hat das laut Ärzt*innen übrigens keine Auswirkung. Trotzdem solltet ihr auf Nummer sicher gehen und vorher mit eurem Arzt oder eurer Ärztin sprechen, wenn ihr die Pille durch nehmen wollt.