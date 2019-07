Um zu verstehen, wie eine Schwangerschaft überhaupt zustande kommt, müssen wir uns erstmal mit der Ovulation auseinandersetzen: Einmal im Monat verlässt ein Ei die Eierstöcke – was dann eben ein sogenannter Eisprung ist. Der Eisprung tritt in der Hälfte eines Menstruationszyklus auf. Dein "entlaufenes" Ei macht sich zwölf bis 24 Stunden lang auf die Reise durch die Eileiter. Befinden sich in dieser Zeit Samen in der Vagina, schwimmen auch die Spermazellen die Eileiter hoch und machen sich auf die Suche nach einem Ei, das sie befruchten können. Sobald es zur Befruchtung kommt, nennt man das Ergebnis eine Zygote. Die Lebensdauer von Spermien beträgt ungefähr fünf Tage , das heißt also, du musst nicht unbedingt am Tag deines Eisprungs Sex haben, um schwanger zu werden.