„Das Zeitfenster in dem Menschen fruchtbar sind, ist tatsächlich ziemlich klein. Wenn du also schwanger werden möchtest und deshalb den perfekten Zeitpunkt zum Geschlechtsverkehr bestimmen willst, ist das gar nicht so einfach“, sagt Dr. Alexander. Konkret gesagt bedeutet das: „Nur etwa 24 bis 36 Stunden nach dem Eisprung kann es befruchtet werden“. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis in den Tagen vor und nach dem Eisprung auch am höchsten.