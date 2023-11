Meine seltene chronische Krankheit ging auf TikTok viral

Es ist durchaus problematisch, aus einem Krankheitsbild einen Trend zu machen. Im Fall von PoTS könnten die Symptome Anzeichen für viele verschiedene Krankheiten sein, was Fehldiagnosen möglich macht. Wenn PoTS zum viralen Trend wird, könnte dies auch kontraproduktiv für Menschen sein, die tatsächlich mit dieser lebensverändernden Krankheit leben. In den sozialen Medien sind Ansichten und Kommentare eine Währung und, wie Allie es ausdrückt: „Manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute darum wetteifern müssen, wer am kränksten ist.“ Auch Tash ist skeptisch. „Je extremer der Inhalt ist, desto mehr Aufrufe erhält man“, sagt sie, „und wenn meine Symptome nicht so schwerwiegend sind, habe ich das Gefühl, dass es nicht echt ist, dass ich es mir nur einbilde, dass es anderen schlechter geht und ich glücklich sein sollte.“ Auch wenn soziale Medien eine positive Rolle bei der Diagnose von PoTS spielen können, betonen alle in diesem Artikel genannten Personen, dass sie keine Selbstdiagnose gestellt haben – ihr Zustand wurde schließlich von einer medizinischen Fachkraft bestätigt. Selbstdiagnosen haben einen schlechten Ruf , und die Häufigkeit, mit der sich PoTS-Patient:innen in den sozialen Medien selbst identifizieren, birgt das Risiko, die Krankheit insgesamt zu delegitimieren.