Perioden-Grippe: Das Endometriose-Symptom, das kaum jemand kennt

Als mich die Symptome im Januar 2021 schließlich sogar in meinem Master-Studium behinderten, wandte ich mich hilfesuchend an meine Hausärztin. Sie verwies mich an einen Endokrinologen, mit dem Verdacht auf ein chronisches Erschöpfungssyndrom . Das wurde dort aber sofort ausgeschlossen, und ich wurde an die Immunologie weiterverwiesen, um mich gründlich durchtesten zu lassen. Ich wurde allerdings nachdenklich, nachdem man mich nach dem Timing meiner Krankheitsphasen gefragt hatte. Die Symptome kamen immer sieben bis zehn Tage vor meiner Periode. Eine spätnächtliche Google-Session führte schließlich zu einem Durchbruch: Ich stieß auf einen Post im Endometriose-Forum der Website HealthUnlocked zur „period flu“ („Perioden-Grippe“). Ich spürte instinktiv: Das war die Antwort. Aber selbst, als alle Immunologie-Tests negativ ausfielen, weigerte sich die Ärztin, Endometriose als Erklärung in Betracht zu ziehen. Sie versicherte mir, meine Symptome passten einfach nicht dazu. (Zugegeben: Auch die Endometriose Vereinigung Deutschland e.V. führt in den oft beschriebenen Symptomen keine grippeähnlichen Beschwerden auf. Bisher gab es auch nur wenige Untersuchungen zu einem Zusammenhang zwischen Menstruation und grippeähnlichen Symptomen.) Wir einigten uns schließlich auf ein Experiment: Ich würde die Verhütungspille ohne Einnahmepause nehmen, um sämtliche Blutungen zu verhindern. Und siehe da: Wie durch Zauberhand verschwanden die monatlichen Grippe-Symptome – auch wenn die Erschöpfung blieb.