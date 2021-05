Ja, du solltest dein Workout-Programm an deinen Zyklus anpassen – so geht’s

Aber wie können wir dieses Wissen für unseren eigenen Körper nutzen? Das erklärt uns Dr. Emma Ross, Expertin für Frauengesundheit und Physiologin. Sie arbeitet für Jennis , eine Workout-App mit zusätzlichen, speziellen Programmen für das Training während sowie nach der Schwangerschaft. Sie sagt, dass wir zwar inzwischen ein allgemeines Wissen zur Periode und den damit einhergehenden Hormonen haben, „achten wir nicht wirklich auf die Schwankungen unseres Hormonpegels“. Im Laufe eines typischen Zyklus’ beginnst du während der Periode mit einem sehr niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegel; das Östrogen nimmt in der Follikelphase aber immer weiter zu und erreicht einen Höhepunkt, bevor schließlich in der Lutealphase beide Hormonspiegel recht hoch sind und zum Zyklusende hin wieder stark abfallen. Diese Schwankungen wirken sich sowohl auf unsere Fruchtbarkeit und auf die Periode selbst aus, aber eben nicht nur darauf. „Unser Körper hat überall Rezeptoren für diese Hormone: in unseren Muskeln, im Herz, in den Knochen, im Gehirn, im Verdauungstrakt. Wenn diese Hormonpegel also hoch oder niedrig sind, wirkt sich das auf diverse physiologische Systeme aus und kann den Stoffwechsel oder die Stimmung beeinflussen, was sich wiederum in unserem Energiepegel widerspiegelt.“