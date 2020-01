Es ist wichtig zu wissen, warum du Sport machen willst also versuche, einen Grund zu finden der dir wirklich am Herzen liegt und der dich überzeugt. Vielleicht träumst du davon, sehr alt zu werden und auch noch im hohen Alter so fit zu sein, mit deinen Urenkeln spielen zu können. Oder vielleicht willst du mehr Zeit mit deiner besten Freundin verbringen, die selbst sehr aktiv und sportbegeistert ist. Vielleicht willst du auch einfach nicht mehr aus der Puste sein, wenn du in deiner Wohnung im dritten OG ankommst. Das sind alles sehr gute Gründe! Kein guter Grund wäre dagegen zu sagen, du willst täglich Yoga machen, nur weil das gerade in ist. Das zählt nicht, sagt Gesundheitsstratege und Fitnessprofi Jay Cardiello . „Du musst dein Motiv kennen“, sagt er und erklärt, dass das der erste Schritt von „Ich habe Lust etwas zu machen“ zu „Ich mache es“ ist.