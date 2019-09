Joggen im Herbst – So überwindest du den Schweinehund

Natürlich geht es immer höher, schneller, weiter. Wenn du nach einigen Malen Laufen merkst, dass du Freude daran hast, wirst du zudem auch merken, dass es mit deiner Kondition recht schnell bergauf geht. Das ist das Schöne am Laufen, die schnellen Ergebnisse. Es erwartet aber niemand von dir, dass am Ende einer gewissen Zeit der Halbmarathon angegangen werden muss. Du läufst für dich und machst es so, wie du es als angenehm empfindest. Laufe längere Strecken, wähle Abschnitte, in denen du vielleicht einige Stufen oder Höhenmeter überwinden musst. Dein Tempo wird sich automatisch steigern, das kann ich versprechen. Natürlich kannst du hier aber auch mit Apps oder Gadgets ein Auge darauf haben.