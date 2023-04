Der neue Drop von lululemon ist da & sicher bald ausverkauft

Wer selbst schon mal Klamotten von lululemon anhatte, wollte sie danach vermutlich nie wieder ausziehen. Wir selbst sind große Fans des kanadischen Labels, das uns bisher noch nie enttäuscht hat – von seinen internetberühmten Accessoires bis hin zu den ikonischen, heißgeliebten Leggings . Unsere jahrelangen Favoriten – die Align-Leggings , die Define-Jacke , der Energy-BH und mehr – haben schon seit Jahren einen festen Platz in unseren Herzen (und unseren Schränken). Und doch können wir jeden neuen Drop von lululemon kaum erwarten, der uns beispielsweise neue Farben, Prints oder ganz neue Designs beschert. Letztes Jahr veröffentlichte das Label dann sogar ihre ersten Schuhe (die in Deutschland bisher leider nicht erhältlich sind).Wie du vielleicht weißt, sind lululemon-Fans wahnsinnig loyal – und sorgen daher dafür, dass die neuesten Pieces schnell ausverkauft sind. Deswegen haben wir im Folgenden die schönsten, noch erhältlichen Neuzugänge zusammengestellt, um dir das Shoppen zu erleichtern. Fröhliches Geldausgeben!Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu dem Onlineshop einer der Marken in diesem Post gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.