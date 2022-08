To enjoy statt to do: So schaffst du dir ein Workout, das Spaß macht

Dabei sollten Workouts keine Pflichtkür sein, sondern Belohnung. Wenn du trainierst, dreht sich alles um dich. Sobald du loslegst, hast du die Bühne. Dein Job, der Alltagsstress, Erwartungen an dich – all das tritt in den Hintergrund. Was zählt, ist, dass du dich gut fühlst.