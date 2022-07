Was Amira am Outdoor-Sport am meisten mag, ist die Gelegenheit, sich aus dem modernen Leben ausklinken und wieder eine Verbindung zur eigenen Spiritualität aufzubauen. „Wenn du in der Natur bist, ganz egal was du dabei tust, findest du endlich Zeit, einfach nur zu atmen und bewusst alles wahrzunehmen.“ Amira findet in dieser Umgebung zu Gott zurück.