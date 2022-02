3 Anzeichen für den falschen Sport-BH & wie du den richtigen findest

Viel zu viele von uns geben sich mit schlecht sitzenden Sport-BHs zufrieden – oder tragen einfach zwei übereinander, um den Brüsten den nötigen Support zu bieten. Dabei muss das natürlich nicht sein! Es ist möglich, den perfekten Sport-BH für deine Figur und Sportart zu finden. Um herauszufinden, wie das funktioniert, haben wir uns an die Profis gewandt.„Es gibt zwei Hauptarten von Sport-BHs , und beide bieten Träger:innen unterschiedlichen Support“, erklärt Victoria Shelton, Kleidungstechnologin bei der Lingerie- und Swimwear-Marke FigLeaves . „Kompressions-BHs drücken die Brüste gegen den Brustkorb. Dann gibt es aber auch lockerer sitzende BHs mit Schale, die die Brüste ähnlich stützen wie ein normaler BH, aber höher geschlossen sind.“ Kompressions-BHs eignen sich am besten für weniger intensive Aktivitäten und kleinere Körbchengrößen , weil sie einen geringeren Support bieten. Bei intensiveren Aktivitäten oder größerer Körbchengröße solltest du hingegen auf einen Schalen-BH setzen, der jede Brust separat stützt.Dann geht es darum, welche Art von Workout du planst. „Ein Sport-BH, den du zum Yoga anziehst, ist vielleicht nicht die beste Wahl für einen Marathon!“, meint Clare Robertson, Innovationsdirektorin bei der Lingerie-, Swim- und Activewear-Firma Panache . „Das ist umso wichtiger, je größer die Körbchengröße ist, weil dir der Sport-BH den optimalen Support bieten soll. Außerdem solltest du darauf achten, zur richtigen Größe zu greifen, damit du dich darin auch wohl fühlst.“Dabei solltest du bedenken, dass der Großteil der Last vom Brustband und den Schalen getragen werden sollte – nicht von den Trägern, betont Shelton. Damit du das perfekte Band-Träger-Verhältnis für deine Figur findest, rät Robertson zu Sport-BHs in normalen BH-Größen (zum Beispiel 75B) statt „S“, „M“, „L“ und dergleichen. Auf den Schildern einiger Sport-BHs steht glücklicherweise auch, welchen Support du dir davon erhoffen kannst (zum Beispiel „leichter Support“).Aber woran erkennst du einen falschen Sport-BH? Hier verraten uns die Expertinnen drei Anzeichen dafür – und erklären, was du dagegen unternehmen kannst.