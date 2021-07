Solltest du immer einen BH beim Trainieren tragen?

Natürlich sind beide Möglichkeiten nicht gerade ideal. All diese Burpees und Hampelmänner sehen aus, als wären sie ohne BH ganz schön schmerzhaft. Ist aber wirklich davon abzuraten, ohne BH zu trainieren, wenn dir gerade nichts anderes übrigbleibt? Die Antwort hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Art des Trainings und der Größe deiner Brust, sagt Dr. Donnica Moore , die den Podcast In The Ladies Room moderiert und Expertin für Frauengesundheit ist. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst, betont Dr. Moore.