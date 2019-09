Schmerz macht dich nicht stärker, sondern kaputt

Künstler trösten sich damit, dass sie schlechte Zeiten brauchen, um ihre Kunst zu schaffen. „Thank you for the tragedy. I need it for my art“, hat Kurt Cobain gesagt. Ich habe mich auch lange damit getröstet, es wenigstens fürs Kreativ-Sein nutzen zu können, wenn es mir schon scheiße geht. Aber was, wenn das nicht klappt?