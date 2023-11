Nickerchen, ohne danach noch müder zu sein – so geht’s

Wenn du nach einem Nap derart groggy aufwachst, liegt das meist daran, dass du in die „tiefere Phase“ des Schlafs gefallen bist. Dann fühlt sich dein Körper durch das Aufwachen unterbrochen, erklärt Dr. Shelby Harris , Leiterin für Schlafverhaltensmedizin am Zentrum für Schlafstörungen am Montefiore Medical Center. „Ein kürzeres Nickerchen sorgt dafür, dass du im Leichtschlaf bleibst. Es reicht trotzdem aus, um dich nach dem Aufwachen ein wenig erfrischt zu fühlen“, meint Dr. Harris. Und obwohl Naps demnach sehr angenehm sein können, kann es doch ein Zeichen für eine Schlafstörung sein, wenn du das Gefühl hast, jeden Tag ein Nickerchen zu brauchen, erklärt sie.