Wie viel REM-Schlaf brauchen wir tatsächlich?

Expert:innen erklären den sogenannten Rapid-Eye-Movement-Schlaf (auch Traumschlaf genannt) folgendermaßen: „ Während dieser Etappe bewegen sich die Augen unter den Lidern schnell hin und her, was auch von außen gut erkennbar ist. Die Muskelaktivität ist stark vermindert. Allerdings können einige Muskeln unwillkürlich zucken. Die Frequenz und Tiefe der Atemzüge sind erhöht. [...] In dieser Phase treten die intensivsten Träume auf, an deren Inhalt man sich beim Aufwachen auch am häufigsten erinnern kann.“ Seema Khosla , ärztliche Direktorin eines Zentrums für Schlaf in den USA, geht noch genauer auf dieses Phänomen ein: „Ein hohes Niveau an Aktivität zeichnet diesen Zyklus aus: Deine Augen bewegen sich, die Herzfrequenz steigt und die Atmung kann unregelmäßig werden.“ Auch wenn du vielleicht zu jenen Personen gehörst, die sich am nächsten Tag nie an ihre Träume erinnern können, bedeutet das nicht, dass du beim Schlafen REM-Phasen überspringst – also keine Sorge!