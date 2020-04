Komische Träume: Wie die Corona-Krise deinen Schlaf beeinflusst

Ein Grund für den Switch in unseren Träume ist auf unseren Schlafrhythmus zurückzuführen. „Wir sind darauf programmiert, in Gefahrensituationen wach zu bleiben“, sagt die Professorin Dr. Jennifer Martin in einem Interview für CNBC Make It . In Stresssituationen ist man auch in der Nacht in Alarmbereitschaft, wodurch der Schlafrhythmus durcheinander gebracht wird.