Trennung in der Corona-Zeit: So ist es, in einer globalen Krise verlassen zu werden

An dem Wochenende, an dem unsere Beziehung in die Brüche ging, wurde in Kanada Social Distancing zur neuen Norm. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte mussten schließen und all meine Freundinnen zogen sich in ihre Wohnungen zurück, die sie mit ihren Ehemännern, Partnern und Kindern teilten. Aber als eine der 4 Millionen Kanadier*innen, die alleine wohnen , bedeutete Selbst-Isolation, dass ich ab dem Moment wirklich komplett auf mich allein gestellt war. Während der Pandemie werde ich niemanden haben, den ich umarmen kann, niemanden, mit dem ich meine finanziellen Sorgen teilen kann, niemanden, der sich um mich kümmert, falls ich krank werden sollte. Seit der Pubertät leide ich an Depressionen und einer Angststörung. Deswegen befürchtete ich, die Isolation und die Trennung könnten mich in das tiefe Loch stürzen, aus dem ich – nach zwei Jahren harter Arbeit – gerade erst rausgeklettert war.