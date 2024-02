Warum ein gemeinsamer Urlaub eure Freundschaft zerstören kann

Schwierig wird es vor allem dann, wenn man im Urlaub völlig verschiedene Dinge machen möchte. Die 36-jährige Rachel* verreiste mit einer Freundin von der Uni nach Kopenhagen. „Wir hatten so viel gemeinsam. Deswegen dachten wir, ein gemeinsamer Wochenendtrip könnte cool sein. Ich war daher total überrascht, als dem nicht so war“, erzählt sie. „Wir hatten uns Kopenhagen ausgesucht, weil wir beide Fans von gutem Essen sind. Anstatt an diesen drei Tagen aber das ganze Essen auszuprobieren, wofür die Stadt so berühmt ist, verbrachten wir den Großteil der Zeit damit, Zeug für ihre neue Wohnung zu shoppen.“ Nachdem Rachel vorgeschlagen hatte, sich aufzuteilen, damit ihre Freundin shoppen und Rachel sich ein paar Sehenswürdigkeiten ansehen könnte, weigerte sich ihre Freundin – mit der Begründung, sie brauche Rachels Meinung beim Möbelshopping. Als wollte sie Rachel noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen, schickte ihre Freundin ihr nach dem Urlaub Fotos von ihrer neu dekorierten Wohnung. Scheinbar hatte sie nicht mal bemerkt, wie genervt Rachel während des Urlaubs gewesen war. Noch dazu hatte sie „nie ihren Anteil an unserer Unterkunft gezahlt, weil sie meinte, sie hätte schon so viel Geld beim Shoppen ausgegeben“, erinnert sich Rachel.