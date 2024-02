Hör auf, bei Treffen mit Freund:innen so viel Geld auszugeben

So viele Aspekte unserer Freundschaften haben mit Konsum zu tun, wie Besuche in Bars, Restaurants oder Clubs. Immer mehr Leute wünschen sich aber kostengünstigere Alternativen und treffen sich mit Freund:innen zum Beispiel zu Hause. Dr. Quinn-Cirillo ergänzt: „Wenn wir nur zu Hause bleiben, verpassen wir vielleicht tolle Aktivitäten und Unternehmungen. Wir können aber auch Grenzen ziehen. Es ist so wichtig, kreativ und flexibel zu bleiben. Wenn du ehrlich mit deinen Freund:innen über so etwas sprichst, wirst du womöglich überrascht darüber sein, wie viele von ihnen deine Sorgen teilen. Manchmal verlieren wir uns zu stark im Herdeninstinkt und folgen dem, was andere tun. Um dagegen anzukämpfen, übst du am besten mal, was du in solchen Situationen sagen möchtest.“