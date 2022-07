So sprichst du mit Mitbewohner:innen über Geld – ohne dass es peinlich wird

„Gespräche über Geld gelten oft als Tabu, weil sie so schwierig, peinlich und schambelastet sind. Viele würden sie daher, wenn überhaupt, nur hinter verschlossenen Türen führen“, meint Alex Holder, Autorin von Open Up: Why Talking About Money Will Change Your Life . „Dabei ist es so wichtig, ganz pragmatisch über Geld zu reden , damit kein Groll entsteht – vor allem, wenn deine Finanzen mit Fremden oder Freund:innen zusammenhängen.“