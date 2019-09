Wie das Geld deiner Eltern deine Beziehungen beeinflusst

Natasha ist 32 Jahre alt und arbeitet in einer PR-Agentur. Der Job wird ordentlich bezahlt, aber eben nicht so, dass sie sich davon eine Anzahlung auf eine Wohnung in der Großstadt leisten könnte. „Als wir in unseren Zwanzigern waren, haben meine Freunde und ich alle zur Miete gewohnt. Die Wohnungen waren quasi alle gleich schlecht in Schuss und wir haben uns in regelmäßigen Abständen über Nachzahlungen, Vermieter und feuchte Wände beieinander beschwert. Das änderte sich etwa um meinen 27. Geburtstag herum. Ich dachte immer, meine Freunde und ich, wir wären gleich. Wir haben ganze Abende am Küchentisch verbracht und sprachen darüber, wie viel Geld wir schon wieder am Wochenende ausgegeben hatten, wie tief wir im Dispo waren und dass wir für den Rest des Monats Nudeln mit Ketchup essen müssten. Auf einmal fingen aber genau diese Freunde an, sich Wohnungen mitten in der Stadt zu kaufen.“ Zunächst dachte Natasha, das wären halt die paar wenigen Freunde, die aus einem extrem reichen Elternhaus stammten. Wessen Eltern mal schnell ein paar hunderttausend Euro lockermachen können, der hat einfach Glück gehabt. Natasha ist sich ziemlich sicher, dass sie noch sehr lange zur Miete leben wird und war der Meinung, ihrem Umfeld ginge es genauso. „Doch auf einmal haben um mich herum alle angefangen, Wohnungen und Häuser zu kaufen. Sogar vermeintlich normale Leute, die aus ähnlichen Verhältnissen stammen wie ich. Das hat mich total umgehauen. Es stellte sich nämlich heraus, dass die meisten meiner Freunde mit Eltern ausgestattet sind, die ihnen mindestens eine schöne Einzimmerwohnung finanzieren können. Bei Paaren scheint immer wenigstens einer der beiden aus einem gut betuchten Elternhaus zu stammen, sodass der andere diesen Vorteil fröhlich mitnutzen kann.“ Natashas Umstände sehen allerdings anders aus. „Ich bin Single, meine Mutter war alleinerziehend. Sie hat sehr viel gearbeitet, um mir ein privilegiertes Leben zu ermöglichen. Ich weiß, dass ich wirklich sehr viel Glück hatte, aber ich habe von Zuhause aus einfach kein finanzielles Polster mitbekommen. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für meine Freunde und ihre schönen Wohnungen freue. Aber ich erwische mich trotzdem manchmal dabei, wie ich es einfach nur so unglaublich unfair finde, dass manche Leute sich darauf verlassen können, dass ihre Eltern immer einspringen werden, wenn es finanziell mal eng werden sollte. Ich hingegen fühle mich dazu verdammt, für den Rest meines Lebens von Scheißwohnung zu Scheißwohnung zu ziehen.“