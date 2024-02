Ich weigere mich, ein Vermögen für deine Geburtstagsparty auszugeben

Dabei können aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen. „Manchmal hängt diese Erwartungshaltung mit dem finanziellen Hintergrund der jeweiligen Person zusammen. Wenn sie in einem finanziell gut gestellten Haushalt aufgewachsen ist, geht sie tendenziell eher davon aus, dass es anderen auch so geht. Wenn sie dann doch einen Beruf ausübt, in dem man eher mehr Geld verdient, sind ihr andere finanzielle Kapazitäten vielleicht gar nicht so bewusst“, erklärt sie.