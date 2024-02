Ich hasse es, wenn Freund:innen in ihrer Beziehung abtauchen

Die berühmte Psychotherapeutin Esther Perel hat einmal gesagt: „Du verlangst von einer einzigen Person, dir so viel zu geben, was dir früher ein ganzes Dorf hätte geben müssen.“ Oder in anderen Worten: Unsere Liebsten werden uns in diesem Kontext immer enttäuschen, weil sie uns nie alles geben können – und wir vergessen allzu häufig das Dorf: die ganzen anderen Menschen um uns herum. Einer Studie aus dem akademischen Magazin Social Forces zufolge haben „Individuen in einer Partnerschaft tendenziell gemeinsame Freund:innen und freunden sich auch eher mit anderen Paaren ein“. Das impliziert, dass Freundschaften außerhalb dieses Kreises nicht mehr so gepflegt werden wie früher. Ein weiteres bekanntes Zitat dazu, diesmal von der Autorin und Regisseurin Nora Ephron in ihrem Roman Heartburn, fasst das so zusammen: „Das ist eine der Sachen, die passiert, wenn du Teil eines Paars wirst: Du datest jetzt andere Paare .“