Meine beste Freundin & ich führen eine „Fern-Freundschaft“ & ich liebe es

Letzten Monat, am ersten sonnigen Wochenende des Jahres, machte ich mich mit ein paar Snacks und einer Flasche Wasser auf den Weg in den Park . Als ich meine Wohnung verließ, rief ich meine Freundin Mary an. Sie lebt in London – und wollte zufällig auch gerade in einen Park bei ihr um die Ecke. Als wir uns also telefonierend in zwei verschiedenen Parks ins Gras setzten, Hunderte Kilometer voneinander entfernt, fühlte sich das an, als säßen wir direkt nebeneinander.