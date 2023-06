Es tut weh, als Erwachsene keinen Freundeskreis zu haben

Wenn es dir nicht so geht wie mir, kannst du dir das so vorstellen, als seist du ein Gastdarsteller in circa zehn verschiedenen Sitcoms. Ich werde immer wieder zu besonderen Ereignissen wie Geburtstagen oder Einweihungsfeiern in Gruppen eingeladen und schwebe dann irgendwo zwischen „ gute Freundin “ und „Bekannte“. Und so schön meine Freundschaften mit individuellen Menschen in diesen Gruppen auch sein mögen: Am Ende des Tages schaffe ich es doch nie ganz in den innersten Kreis. Ich habe keine Gruppen-Chats bei WhatsApp, in denen Tag und Nacht getextet wird, und am Freitagabend habe ich nie einen sicheren Gruppenplan. Und das kann manchmal irgendwie angsteinflößend sein – vor allem zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich versuche, meinen Platz in dieser Welt zu finden.