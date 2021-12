Wenn du genug davon hast, der Fußabtreter deiner Clique zu sein

Selten wird darüber gesprochen, wie nuancenreich die Rolle des Fußabtreters eigetlich ist: Solche Personen sind scheinbar unverwüstlich und haben die bemerkenswerte Fähigkeit, sich wieder aufzurappeln – und zwar immer wieder. Aber stärkt das wirklich den Charakter und – was entscheidend ist – lohnt es sich, in dieser Rolle zu bleiben? Alice glaubt, dass der Grund dafür, dass sie immer wieder in diese Rolle gesteckt wird, darin liegt, dass ihre Freund:innen wissen, dass sie nichts so schnell umwirft. „Ich glaube, dass andere denken, ich sei diese entspannte, coole Person, die herumläuft und sich selbst auf die Schippe nimmt. Ich bin ja auch tatsächlich die meiste Zeit so, aber eben nicht immer“, erklärt Alice. „Leute glauben, dass mir Scherze auf meine Kosten nichts anhaben können. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie ich rüberkomme und dass ich wirklich damit umgehen kann. Die meiste Zeit lache ich ja tatsächlich über die Witze, die andere über mich reißen!“Was ist aber, wenn du das Ganze gar nicht lustig findest und es dich wirklich verletzt? Wie so oft führen auch hier alle Wege zur Therapie . Blackman rät, mit einer außenstehenden Person zu sprechen, da sie die Situation unparteiisch beurteilen kann. „Es lohnt sich immer, für eine Weile in Therapie zu gehen, um mehr über dich selbst und deine Identität zu erfahren.“ Du brauchst nicht psychisch krank zu sein, um dir professionelle Hilfe zu holen, erinnert sie uns. „Viele Menschen nutzen sie als eine Form von Selbstfindungsreise und um positive Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Beziehungen und die Dynamik innerhalb von Freund:innenkreisen sind immer ein Ort, an dem die manchmal dysfunktionalen Lebensmuster einer Person zum Vorschein kommen können. Wenn du dir ihrer bewusst bist, ist es viel einfacher, Änderungen vorzunehmen. So kannst du deine Rolle als Fußabtreter an den Nagel hängen und wirst wieder mit Respekt in den Spiegel schauen können.“