Warum steigt die Nachfrage nach Therapien stetig an?

Ich glaube heute „darf“ man zur Therapie gehen. Ich kann meinen Freundinnen davon erzählen und es ist okay. Das war früher noch anders. Natürlich kann ich nur von mir und dem, was ich wahrnehme, sprechen, aber ich sehe, dass immer mehr Druck auf den Menschen liegt. Ich empfinde das bereits jetzt im Studium so. Es wird immer mehr in immer kürzerer Zeit gefordert. Das macht was mit den Leuten. Wir müssen wieder lernen, auf uns selber zu achten.