Angststörung: Ich habe 47 Hilfsmittel getestet & das ist mein Fazit

Die Behandlungsmethode, auf die ich am häufigsten angesprochen werde, ist die F**k-it-Therapie. Die meisten finden die Idee dahinter lustig, weil du aus therapeutischen Gründen nicht nur Fluchen darfst, sondern sogar dazu ermutigt wirst. Ich bin über eine Empfehlung einer Freundin dazu gekommen – sie erzählte mir von John C. Parkins Buch F**k It Therapy: The Profane Way to Profound Happiness . Im Vergleich zu traditionellen Therapien musst du hier nicht auf einem Sofa sitzen und über deine Gefühle reden. Es geht vielmehr darum, zu realisieren, dass das, worum du dir Sorgen machst, vor dem Hintergrund des großen Ganzen eigentlich nicht wichtig ist. Diese Erkenntnis kann dir helfen, dich von deinen Ängsten zu befreien. Das Buch ruft dazu auf, eine ‚F**k it‘-Attitude an den Tag zu legen und Dinge loszulassen, an denen wir uns zu sehr festklammern. Ich vereinfache das Ganze natürlich stark. Aber ich fand es extrem befreiend, auf diese Art und Weise zu leben – oder die Methode wenigstens in einigen Lebensbereichen anzuwenden. Wenn du willst, versuch es einfach mal. Überleg dir, was dich gerade total stresst und sag dann ‚F**k it!‘. Sag es laut, nein, schrei es am besten in die Welt hinaus! Und? Wie fühlst du dich?