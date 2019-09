Am Anfang dieser Woche war meine Haut auf dem absoluten Höhepunkt. Sie sah so gut aus, dass ich mich am liebsten direkt für ein Bumble-Date verabredet, mich mit Freund*innen getroffen und neue Instagram-Fotos gemacht hätte, weil ich mich so wohl in meiner Haut fühlte. Also habe ich genau das alles gemacht. Allerdings hielt dieses traumhafte Gefühl nur drei Tage an, denn dann fing ich mir einen Infekt ein und verbrachte die nächsten Tage krank im Bett. Und zack! sah meine Haut wieder aus wie am Neujahrstag.