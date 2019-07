Ein offener Brief an alle erwachsenen Frauen, die Akne haben

Als Erwachsene*r Akne zu haben, ist nie leicht – auch nicht im Jahr 2019, in dem uns täglich zehn Body-Positivity-Posts in unserem Insta-Feed begegnen. Ich habe sehr hart an einer positiven Einstellung zu meiner Haut gearbeitet: Ich habe aufgehört, Foundation zu tragen und meine Aknenarben aus Fotos zu retuschieren. Ich versuche, offen mit meinem Äußeren umzugehen. Das hat schließlich auch bei meinem Körperbild funktioniert, als ich mich meiner Essstörung stellte. Warum sollte es dann also nicht auch bei meiner Akne funktionieren? Und tatsächlich hat es das auch, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Wie du sicher weißt, ist es schwer, immer optimistisch und positiv zu sein – vor allem, wenn die Sache, die dich runterzieht, so unberechenbar ist. Akne kann jederzeit zuschlagen und tiefe rote Narben und Dellen hinterlassen, die auch dann noch da sind, wenn der Schmerz längst weg ist. In einer Zeit, in der wir ständig von #selflove reden, kann Akne immer noch für Schamgefühle sorgen.