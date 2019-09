Auch Stars geben Beauty-Floskeln wie „Ich trinke viel Wasser“ oft als Grund für ihren makellosen Teint an. Aber stimmt das wirklich oder führen uns die Damen und Herren an der Nase herum? Wollen sie nicht zugeben, wie viel Geld sie tatsächlich Monat für Monat in ihre Beauty-Routine hineinstecken oder glauben sie wirklich an diese Mythen? Kann man Falten und Unreinheiten damit vorbeugen, täglich mehrere Liter H2O zu sich zu nehmen? Oder ist es am Ende eine Kombination aus guten Genen, regelmäßigen Facials von Hollywood-Expert*innen und einem gesunden Lebensstil, die in Wahrheit erst einen Traum-Teint a la Gwyneth Paltrow zaubert? Es wäre eigentlich auch zu schön, wenn ein simpler Trick wie sich das Gesicht nur abends zu waschen einen Sofort-Effekt hätte, der alle zuvor da gewesenen Probleme verschwinden lassen würde, oder?