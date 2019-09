Kaffee wird entweder in den Himmel gelobt oder verteufelt – wodurch die unzähligen Studien in etwa so verlässlich wirken, wie eine 16-tägige Wettervorhersage. Und während sich die Wissenschaftler*innen streiten, sitzen wir Normalsterblichen jeden Morgen am Frühstückstisch und überlegen, ob wir den Zaubertrank/das Gift trinken sollen oder besser nicht. Wenn sich die Expert*innen schon uneinig sind, woher sollen wir dann bitte wissen, ob das verführerische Heißgetränk gut oder schlecht für die Gesundheit ist?