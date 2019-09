Paleo-Ernährung: Was die Diät mit meinem Körper machte

Je besser ich mich an die Paleo Ernährung anpasste, desto besser fühlte ich mich. Diese Kontrolle gab mir ein Gefühl von Stolz und Erfolg, anders als alles, was ich je erlebt hatte. Ich wurde total in die Paleo Kultur hineingezogen: Ich las jedes Buch, ging zu jedem Vortrag, hörte jeden Podcast und fing einen Blog und ein Paleo-Ernährungscoaching an. Mein Leben und meine Karriere drehten sich um dieses Food Movement und ich predigte die Botschaft perfekter Gesundheit als das ultimative rechtschaffene Ziel.