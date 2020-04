Binge-Eating-Störung: Wenn die Selbst-Isolation zur Herausforderung wird

Essen ist schon immer ein Trostspender für mich – vor allem in Zeiten, in den ich Angst habe oder traurig bin. Ich habe eine Schwäche für Schokolade und Käse und in den letzten Wochen habe ich dazu extrem oft gegriffen. Ich weiß, ich bin nicht allein damit; viele meiner Freund*innen haben mir erzählt, dass sie auch ständig an ihren Kühlschrank gehen. Und das ist ja auch logisch. Die Ängste und der Stress, die durch COVID-19 ausgelöst werden, bringen uns dazu, in allem Trost und Aufmunterung zu suchen. Aber für Menschen mit einer Esssucht, ist die aktuelle Situation noch mal eine andere. Menschen, die an einer BES (Binge-Eating-Störung) leiden, werden jetzt dazu gezwungen, mit dem Trauma der Pandemie fertig zu werden, ohne dabei das Haus zu verlassen – sprich ohne zur Therapie gehen zu dürfen oder sich mit anderen treffen zu können, denen es ähnlich geht. Oder anders gesagt: Die Möglichkeiten, sich um die eigene mentale Gesundheit zu kümmern , sind im Moment limitiert.