Vereinfacht gesagt ist Diabetes eine chronische Stoffwechselerkrankung , die Menschen mit dauerhaft erhöhtem Blutzuckerspiegel haben – und der entsteht wie folgt : Durch die Nahrung nimmst du Kohlenhydrate auf, die im Magen und in der Leber in Glukose umgewandelt werden und anschließend in den Blutkreislauf gelangen. Bei gesunden Menschen sorgt jetzt das in der Bauchspeicheldrüse gebildete Insulin dafür, dass die Glukose von den Muskel- und Fettzellen aufgenommen werden kann und sich der Blutzuckerspiegel senkt. Bei Personen mit Diabetes gibt es allerdings Probleme mit dem Insulin, so dass der Blutzuckerspiegel steigt.