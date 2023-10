Bestimmt dein Darm wirklich deine mentale Gesundheit?

Der menschliche Verdauungstrakt ist ein beeindruckendes System, das meistens so vor sich hingluckert und dabei herausfiltert, was wir (nicht) brauchen, ohne dass wir es mitbekommen. Erwachsene tragen rund neun Meter Darm in sich herum: den Dünndarm – einen langen, schmalen Schlauch, etwa sieben Meter lang – und den Dickdarm, benannt nach seinem weiten Durchmesser. Letzterer ist circa anderthalb Meter lang. Das ist sehr viel Darm; kein Wunder also, dass da auch ab und an mal was schiefgehen kann. Symptome wie Durchfall , Verstopfung, Blähungen, Völlegefühl, Schmerzen und Übelkeit machen uns meist ziemlich gut darauf aufmerksam, dass irgendwas nicht so läuft wie geplant. Diese Beschwerden können dann aber auch dafür sorgen, dass auch im Kopf nicht alles rund läuft, denn wenn es uns nicht gut geht, schlägt uns das verständlicherweise auf die Laune.