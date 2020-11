Der Darmtrakt ist so effizient und funktioniert so präzise, dass wir ihn oft nicht wahrzunehmen, bis etwas schiefgeht. „Unser Körper könnte nicht optimaler konstruiert sein“, meint Gastroenterologin und Endoskopikerin Dr. Lisa Das. „Der Körper ist ein erstaunlicher Organismus“, sagt sie. Anstatt aber von unserem Inneren beeindruckt zu sein, schämen sich zu viele von uns für diese Körperfunktion. Vor allem wir Frauen genieren uns so sehr dafür, dass wir das Kacken so lange wie möglich hinauszögern.